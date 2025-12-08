ВВС Нигерии атаковали Бенин для восстановления порядка после переворота

ВВС Нигерии нанесли удары по ряду объектов в Бенине, стремясь восстановить порядок после неудачной попытки переворота. Об этом сообщает издание Vanguard.
По данным СМИ, действия нигерийской авиации были согласованы с правительством Бенина. Конкретные цели ударов не уточняются. В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что направляют свои силы для поддержки Бенина и стабилизации ситуации.
«ВВС Нигерии действовали в Республике Бенин в соответствии с протоколами ЭКОВАС и мандатом Резервных сил ЭКОВАС», — заявил представитель ВВС коммодор авиации Эхимен Эджодаме.
В то же время президент Бенина Патрис Талон в эфире официального телеканала Benin TV сообщил, что власти полностью подавили выступление мятежников. Он также подчеркнул, что безопасность и порядок будут поддерживаться на всей территории страны.
Как писал сайт KP.RU, военные захватили власть в Бенине, сместив с должности президента Талона. По данным новостного портала La Nouvelle Tribune, военный комитет, который возглавил подполковник Тигри Паскаль, взял всю полноту власти в стране.