Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NZZ: Новая стратегия безопасности США реализует идеи Путина 2007 года

Новая стратегия национальной безопасности США, представленная администрацией Дональда Трампа, является откликом на речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года. Такое мнение выразила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Новая стратегия национальной безопасности США, представленная администрацией Дональда Трампа, является откликом на речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года. Такое мнение выразила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

— Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должна продолжать вечно расширяться, — отметило издание.

В публикации утверждается, что документ следует концепции многополярного мира, которую Путин озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда российский президент критиковал формирование однополярного мира и расширение НАТО на восток. Новая американская стратегия, по мнению газеты, фактически принимает эти тезисы за основу, говорится в статье.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обновленная Стратегия национальной безопасности США во многом соответствует и взглядам России.

США в том же документе указали, что считают своим главным интересом мирное урегулирование военного конфликта России и Украины.

По данным СМИ, лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на российские условия без гарантий безопасности со стороны США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше