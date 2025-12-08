Times: президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты

Президент Чехии Петр Павел предположил, что в будущем страны НАТО могут сбивать российские самолеты и беспилотники, обосновывая свои действия возможным «нарушением воздушного пространства» якобы со стороны РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию Times.
«Я полагаю, что будет момент, если эти нарушения продолжаются, когда мы (НАТО — ред.) будем вынуждены перейти к более жестким мерам, в том числе, возможно, и сбиванию российского самолета или дронов», — заявил Петр Павел.
В конце сентября и начале октября европейские СМИ писали о появлении беспилотников рядом с аэропортами в Дании, Норвегии и Германии. После этих случаев звучали ничем не подтверждённые заявления о возможной причастности России.
Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные обвинения, ранее отмечал, что обсуждать гипотетические сценарии, в которых страны НАТО готовы сбивать российские воздушные суда, даже не стоит. Он также подчёркивал, что российская военная авиация осуществляет свои полёты строго в рамках международных норм.