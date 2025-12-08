Жители Новосибирска борются с салонами эротического массажа в своем доме

Жильцы многоэтажки в Новосибирске на протяжении нескольких лет пытаются закрыть салон эротического массажа, расположенный на первом этаже их дома. После четырехлетней борьбы они добились закрытия «Молен Руж», но вскоре на его месте открылся салон «Nuance». Редакция Сиб.фм обратилась к юристу из правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» Андрею Петрову за разъяснениями о законности размещения подобного рода заведений в жилом доме.
По мнению специалиста, деятельность салонов эротического массажа официально не регламентирована, однако занятие проституцией и организация притонов преследуются по закону (статья 6.11 КоАП РФ и статья 241 УК РФ).
В случае доказательства вины по данным статьям, нарушителям может быть назначен штраф, а в отдельных случаях — тюремное заключение сроком до 10 лет.
Под развратными действиями закон понимает действия взрослого, направленные на возбуждение сексуального интереса у несовершеннолетних в различных формах — словесной, зрительной, слуховой или тактильной. По словам специалиста, за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Юрист рекомендует жителям дома, в котором находится нежелательное соседство в виде салона эротического массажа или предполагаемого притона, обратиться в Прокуратуру РФ для проведения всесторонней проверки.