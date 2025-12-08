Жители Новосибирска борются с салонами эротического массажа в своем доме

Жильцы многоэтажки в Новосибирске на протяжении нескольких лет пытаются закрыть салон эротического массажа, расположенный на первом этаже их дома. После четырехлетней борьбы они добились закрытия «Молен Руж», но вскоре на его месте открылся салон «Nuance». Редакция Сиб.фм обратилась к юристу из правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» Андрею Петрову за разъяснениями о законности размещения подобного рода заведений в жилом доме.