Telegram внедрил функцию беспарольного входа Passkey на iOS и Android

Мессенджер Telegram добавил функцию беспарольной авторизации Passkey для пользователей операционных систем iOS и Android. Новая опция появилась в настройках приложения в разделе «Конфиденциальность».

Источник: Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

Для активации функции необходимо создать ключ доступа и подтвердить личность с помощью биометрии (Face ID, Touch ID) или код-пароля.

Ключ входа хранится на устройстве и позволяет входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей.

Внедрение Passkey — часть глобального тренда на отказ от уязвимых паролей и одноразовых кодов, которые подвержены фишингу и перехвату. Ранее аналогичную технологию внедрили Google, Apple, Microsoft и VK. Ожидается, что функция станет доступна всем пользователям мессенджера в одном из ближайших обновлений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мессенджеры, в том числе Telegram, используются для оказания влияния на молодёжь.