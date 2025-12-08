Telegram внедрил функцию беспарольного входа Passkey на iOS и Android

Внедрение Passkey — часть глобального тренда на отказ от уязвимых паролей и одноразовых кодов, которые подвержены фишингу и перехвату. Ранее аналогичную технологию внедрили Google, Apple, Microsoft и VK. Ожидается, что функция станет доступна всем пользователям мессенджера в одном из ближайших обновлений.