Telegram внедрил функцию беспарольного входа Passkey на iOS и Android

Для активации функции необходимо создать ключ доступа и подтвердить личность с помощью биометрии (Face ID, Touch ID) или код-пароля.
Ключ входа хранится на устройстве и позволяет входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей.
Внедрение Passkey — часть глобального тренда на отказ от уязвимых паролей и одноразовых кодов, которые подвержены фишингу и перехвату. Ранее аналогичную технологию внедрили Google, Apple, Microsoft и VK. Ожидается, что функция станет доступна всем пользователям мессенджера в одном из ближайших обновлений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мессенджеры, в том числе Telegram, используются для оказания влияния на молодёжь.