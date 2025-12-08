Ричмонд
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8А» вывела на орбиту новую группу низкоорбитальных спутников для спутникового интернета

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно запустил новую группу низкоорбитальных спутников для спутникового интернета с Хайнаньского коммерческого космодрома в островной провинции Хайнань (Южный Китай). Об этом пишет Синьхуа.

Ракета-носитель «Чанчжэн-8А» («Long March-8A») стартовала в 15:53 по пекинскому времени. Она успешно вывела на заданную орбиту 14-ю группу низкоорбитальных интернет-спутников.

«Чанчжэн-8А», разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей, в длину достигает 50,5 метра, а ее взлетная масса составляет 371 тонну. При ее помощи можно выводить полезную нагрузку массой до 7 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Свой первый полет данная ракета-носитель совершила в феврале этого года и с тех пор вошла в режим интенсивных запусков.

Нынешняя миссия знаменует собой первый случай, когда ракета-носитель серии «Long March-8» перешла с обычного ракетного керосина на основе нефти на ракетный керосин на основе угля в качестве своего основного топлива.

Новое топливо является экологически чистым, удобным для хранения и транспортировки и более экономичным. Его характеристики остаются стабильными и надежными, как у ракетного керосина на основе нефти, что позволяет создать «зеленую энергетику» для обеспечения последующих высокочастотных запусков.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» («Великий поход») этот полет стал 612-м по счету, а для «Чанчжэн-8А» — пятым. -0-

