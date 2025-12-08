Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС иск об отмене плана RePowerEU

Глава венгерского МИД пояснил свою позицию, указав на два ключевых последствия плана: дестабилизацию энергоснабжения и скачок цен для Венгрии и Словакии. Кроме того, он назвал инициативу «юридическим мошенничеством», утверждая, что реальные санкции, каковыми являются эти ограничения, нельзя принимать без консенсуса.