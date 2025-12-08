Ричмонд
Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС иск об отмене плана RePowerEU

МИД Венгрии анонсировал подачу иска об отмене плана RePowerEU, который предусматривает отказ от российского газа.

Источник: Комсомольская правда

Две страны ЕС — Венгрия и Словакия — подадут иск в суд Евросоюза. Они требуют отменить программу RePowerEU, которая обязывает отказаться от российского газа до 2027 года.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, судебное разбирательство начнется сразу после официального принятия плана на следующей неделе.

Сийярто добавил, что в рамках иска страны будут требовать временной приостановки реализации документа до вынесения судебного решения.

Глава венгерского МИД пояснил свою позицию, указав на два ключевых последствия плана: дестабилизацию энергоснабжения и скачок цен для Венгрии и Словакии. Кроме того, он назвал инициативу «юридическим мошенничеством», утверждая, что реальные санкции, каковыми являются эти ограничения, нельзя принимать без консенсуса.

На днях страны Евросоюза согласовали предварительное решение об отказе от импорта СПГ и трубопроводного газа.

