Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС иск об отмене плана RePowerEU

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, судебное разбирательство начнется сразу после официального принятия плана на следующей неделе.
Сийярто добавил, что в рамках иска страны будут требовать временной приостановки реализации документа до вынесения судебного решения.
Глава венгерского МИД пояснил свою позицию, указав на два ключевых последствия плана: дестабилизацию энергоснабжения и скачок цен для Венгрии и Словакии. Кроме того, он назвал инициативу «юридическим мошенничеством», утверждая, что реальные санкции, каковыми являются эти ограничения, нельзя принимать без консенсуса.
На днях страны Евросоюза согласовали предварительное решение об отказе от импорта СПГ и трубопроводного газа.