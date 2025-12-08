Минобороны РФ: силы ПВО за вечер ликвидировали 17 беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие за вечер нейтрализовали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над областями страны, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА противника были ликвидированы в период с 18:00 до 23:00 мск. Речь идёт о беспилотниках противника самолётного типа.
Украинские аппараты уничтожили в Ростовской и Белгородской областях, а также на территории Воронежской и Брянской областей. Ещё один беспилотник нейтрализован над акваторией Чёрного моря. В МО уточнили, что над Ростовской областью ликвидировано семь БПЛА.
«С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: семь БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать регионы РФ, в том числе приграничные области.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье российские военные уничтожили над Саратовской областью 42 украинских беспилотника, всего над регионами РФ было ликвидировано свыше 70 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.