Директор Долиной сказал о проблемах со здоровьем артистки

«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье. Это понятно, но, очевидно, мало кого волнует, потому что отдельные люди, которые очень эмоционально воспринимают эту ситуацию, которые переживают, которые там рвут себе нервы, соцсети и устраивают отмены на своих страницах. Ну, это их право, это их реакция на эту ситуацию. Наверное, если бы это приключилось, не дай бог никому, с их сестрой, мамой или дочерью, даже тещей, я думаю, что реакция была бы совершенно другой, потому что человек, который попал в катастрофическую жизненную ситуацию, который оказался на сегодняшний момент в очень сложной ситуации и финансовой, и моральной, а самое главное, эмоциональной», — объяснил он.