Дональд Трамп-младший, сын президента США, выразил предположение, что его отец, Дональд Трамп, может пересмотреть текущую политику поддержки Украины. Об этом он заявил на Дохийском форуме.
Сын политика подчеркнул непредсказуемость своего отца как ключевую черту, которая заставляет мировых игроков действовать более искренне.
— Я думаю, что он может это сделать. Что есть уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать, — объяснил Трамп-младший.
Кроме того, сын Трампа подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его администрацию в коррупции. По его мнению, «левые силы» в США полностью игнорируют эту проблему, превратив Зеленского в фигуру, «почти ставшую божеством» и «выше всяких упреков», передает издание Politico.
Ранее Трамп-младший заявил, что украинская политическая верхушка в лице олигархов продолжит посылать сограждан на передовую до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не иссякнет. Он подчеркнул, что «богатые сбежали» и «оставили воевать тех, кого считали крестьянами».