Названы самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Люди в декабре спешат успеть закрыть все задачи, купить подарки и подготовиться к праздникам, на этой почве интернет-мошенники активизируются и пытаются поймать россиян на своих схемах. Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала РИА Новости о самых популярных уловках в преддверии праздников.
«В декабре внимание у всех снижается, а эмоции, наоборот, зашкаливают. Именно на этом играют мошенники. Пока мы выбираем подарки и ждем доставку, мошенники хотят получить наши данные и готовят “праздничные” схемы», — поделилась эксперт.
Одной из самых распространенных схем являются фальшивые сайты под видом популярных маркетплейсов со «скидками до 90%», подарочные наборы по «сказочным ценам», якобы выгодные розыгрыши и акции, «до конца которых осталось пять минут».
Кроме того, продолжает эксперт, появляются сообщения якобы от служб доставки: «Не удалось доставить вашу посылку, оплатите повторно доставку».
Не забывают мошенники и об уведомлениях о «задолженности» или «штрафе за превышение скорости», которых на самом деле нет. А «романтические мошенники» пытаются поймать жертву в приложениях для знакомств — аферисты находят контакт, рассказывают трогательную историю и просят немного денег на оплату дороги или подарка. После перевода любовь заканчивается очень быстро, заверила Кокова.
Отмечается, что все эти схемы направлены на кражу персональных данных и денег — человек переходит по фишинговой ссылке, где после оплаты услуги может потерять деньги, а также «раскрыть» информацию о себе для афериста.
Однако еще одной популярной предновогодней схемой являются фальшивые подарки от «тайного Санты» в соцсетях — «Нажми, чтобы узнать, кто тебя поздравил». После «клика» жертве на устройство устанавливается вирус.
«Перед праздниками чаще всего жертвами мошенников становятся самые занятые и уверенные в себе люди, которые сами переходят по ссылкам, спешат сообщить свои данные и завершить задачу. Но вдох-выдох и внимательный взгляд на смс или письмо не займут много времени, но спасут деньги и данные», — подытожила она.