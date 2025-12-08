Польша не получила приглашение на лондонский саммит по Украине

Варшава не получила приглашения на предстоящий в британской столице саммит по Украине. Об этом сообщает польский телеканал Polsat.
Согласно информации Le Monde, встреча лидеров Франции, Великобритании и Германии с Владимиром Зеленским пройдет в Лондоне 8 декабря. Публикация отмечает, что Эммануэль Макрон планирует в ходе встречи подвести итоги текущих американских переговорных инициатив.
Отсутствие Варшавы на саммите прокомментировали бывшие польские лидеры. Лешек Миллер в эфире программы «Президенты и премьер-министры» отметил, что страна давно не приглашается на подобные встречи, а Бронислав Коморовский связал это со «слабостью» Польши на международной арене.
Вальдемар Павляк, еще один бывший глава правительства, заявил, что действия президента Кароля Навроцкого «отталкивают Украину от Польши». В результате, предупредил он, страна может оказаться «на периферии при обсуждении ключевых европейских стратегий».
На днях президент Франции провел телефонные переговоры с киевским главарем.