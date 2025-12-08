Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша не получила приглашение на лондонский саммит по Украине

Экс-президент Коморовский связал отсутствие Польши на встрече по Украине со «слабостью» Варшавы.

Источник: Комсомольская правда

Варшава не получила приглашения на предстоящий в британской столице саммит по Украине. Об этом сообщает польский телеканал Polsat.

Согласно информации Le Monde, встреча лидеров Франции, Великобритании и Германии с Владимиром Зеленским пройдет в Лондоне 8 декабря. Публикация отмечает, что Эммануэль Макрон планирует в ходе встречи подвести итоги текущих американских переговорных инициатив.

Отсутствие Варшавы на саммите прокомментировали бывшие польские лидеры. Лешек Миллер в эфире программы «Президенты и премьер-министры» отметил, что страна давно не приглашается на подобные встречи, а Бронислав Коморовский связал это со «слабостью» Польши на международной арене.

Вальдемар Павляк, еще один бывший глава правительства, заявил, что действия президента Кароля Навроцкого «отталкивают Украину от Польши». В результате, предупредил он, страна может оказаться «на периферии при обсуждении ключевых европейских стратегий».

На днях президент Франции провел телефонные переговоры с киевским главарем.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше