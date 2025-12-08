Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечером в Ростовской области сбили семь украинских дронов

Вечером, 7 декабря, над Ростовской областью сбили семь украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером, 7 декабря, над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

С 18:00 до 23:00 по стране сбили 17 беспилотников: семь над Ростовской областью, четыре над Белгородской и столько же над Воронежской, а также несколько в других регионах России.

Ранее, в ночь на 7 декабря, ПВО уже отражали атаку на север Дона. Не обошлось без последствий на земле — на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе была повреждена вышка линии электропередачи. Без электричества остались 250 жителей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

Девять человек погибли, 40 пострадали при атаках БПЛА в Ростовской области.

Жертвы, пострадавшие и ущерб за год: Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атак БПЛА на Дону (подробнее).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше