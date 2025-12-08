Вечером в Ростовской области сбили семь украинских дронов

Вечером, 7 декабря, над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.
С 18:00 до 23:00 по стране сбили 17 беспилотников: семь над Ростовской областью, четыре над Белгородской и столько же над Воронежской, а также несколько в других регионах России.
Ранее, в ночь на 7 декабря, ПВО уже отражали атаку на север Дона. Не обошлось без последствий на земле — на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе была повреждена вышка линии электропередачи. Без электричества остались 250 жителей.
