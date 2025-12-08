Telegram запустил беспарольный вход через Passkey на iOS и Android

Ранее в Госдуме заявили, что Telegram в ближайшее время не попадёт под ограничения в России, несмотря на планы по блокировке большинства иностранных сервисов. В будущем для большинства зарубежных платформ могут ввести барьеры из-за их сотрудничества со спецслужбами США. Telegram при этом сохраняет особый статус.