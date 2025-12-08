Россиянам рассказали, как выбрать безопасные цитрусовые

«Нитраты сами по себе не являются токсичными, однако при попадании в организм они могут превращаться в нитриты, а затем в нитрозамины — канцерогенные вещества, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, избыток нитратов негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает кислородный обмен в крови и может вызывать отравления, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом», — предупредила она.