Пермь засияет по-новому: кто преобразит центр города за 210 млн рублей

Цвета подсветки дожен меняться в зависимости от повода.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» стало подрядчиком по обустройству архитектурной подсветки фасадов зданий на центральных улицах Перми — Ленина, Сибирской и Красновишерской. Итоги аукциона подведены на портале ЕИС «Закупки».
«Итоговая цена контракта: 210 млн рублей, что на 7,2 млн рублей ниже начальной стоимости. Победить торгов: АО “ЭР-Телеком Холдинг”. Заказчиком выступает МКУ “Пермблагоустройство”», — указано на сайте.
В рамках проекта подрядчик не только проведет пусконаладочные работы, но и разработает, согласует с заказчиком и запрограммирует не менее 14 сценариев подсветки. Они будут приурочены к ключевым городским праздникам, включая Новый год, День Победы, День России и День города. Отдельной строкой прописан повседневный режим. Работы должны начаться 15 декабря и завершиться 25 июня.