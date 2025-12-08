Ричмонд
Пермь засияет по-новому: кто преобразит центр города за 210 млн рублей

АО «ЭР-Телеком Холдинг» стало подрядчиком по обустройству архитектурной подсветки фасадов зданий на центральных улицах Перми — Ленина, Сибирской и Красновишерской. Итоги аукциона подведены на портале ЕИС «Закупки».

Цвета подсветки дожен меняться в зависимости от повода.

«Итоговая цена контракта: 210 млн рублей, что на 7,2 млн рублей ниже начальной стоимости. Победить торгов: АО “ЭР-Телеком Холдинг”. Заказчиком выступает МКУ “Пермблагоустройство”», — указано на сайте.

В рамках проекта подрядчик не только проведет пусконаладочные работы, но и разработает, согласует с заказчиком и запрограммирует не менее 14 сценариев подсветки. Они будут приурочены к ключевым городским праздникам, включая Новый год, День Победы, День России и День города. Отдельной строкой прописан повседневный режим. Работы должны начаться 15 декабря и завершиться 25 июня.