«Это неправда»: Татьяна Буланова опровергла слухи о причинах увольнения танцоров

Скандал вокруг «энергосберегающей» подтанцовки Татьяны Булановой все никак не утихает. Уже месяц в сети обсуждают причины, по которым супруги Алёна и Максим Алалыкины покинули коллектив певицы. Корреспонденты «КП-Петербург» встретились с артисткой за кулисами концерта «Звезды Дорожного радио» в Петербурге и попросили её прокомментировать очередную новость.
Как известно, версий появилось множество: от предположений о «звёздной болезни» до слухов о конфликте в поезде с директором артистки. Теперь возникла ещё одна: будто бы танцоры потребовали слишком высокий гонорар, и именно это привело к разрыву сотрудничества.
Однако сама певица категорически отвергла информацию о финансовых требованиях танцоров и дала понять, что не желает больше обсуждать эту тему.
"Нет, не правда. И я не хочу, честно говоря, об этом больше говорить, — коротко ответила Буланова в беседе с KP.RU.
Напомним, история началась в ноябре. Тогда на фестивале «Ээхх, Разгуляй!» Татьяна неожиданно объявила, что её подтанцовка больше с ней не работает. Она назвала уход Алалыкиных предательством и отметила, что некоторые люди не выдержали воздействия славы.