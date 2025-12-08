Гражданка России по делу «рейхсбюргеров» вышла из СИЗО после трех лет ареста

Немецкий суд принял решение освободить из-под стражи гражданку России Виталию Б., которая проходила по делу о заговоре, связанном с движением «Рейхсбюргеры» (сторонники, не признающие ФРГ). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
— Виталия Б. является гражданской супругой главного обвиняемого и предполагаемого лидера группировки — Рейсса. В понедельник она была освобождена, однако остальные восемь обвиняемых остаются под стражей, — говорится в статье.
Суд постановил, что дальнейшее содержание россиянки в следственном изоляторе более не является соразмерным, учитывая, что она уже провела под стражей около трех лет.
Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщала, что россиянку подозревали в налаживании контактов между лидером заговора и представителями России, однако указаний на поддержку заговорщиков со стороны российских властей представлено не было. Движение «Рейхсбюргеры», отрицающее легитимность современной Германии, оценивалось властями в 2022 году примерно в 23 тысячи человек.
21 мая 2024 года в Германии начался суд над готовившими госпереворот участниками правоэкстремистского движения «Граждане рейха» («Рейхсбюргеры»).