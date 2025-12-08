Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданка России по делу «рейхсбюргеров» вышла из СИЗО после трех лет ареста

Немецкий суд принял решение освободить из-под стражи гражданку России Виталию Б., которая проходила по делу о заговоре, связанном с движением «Рейхсбюргеры» (сторонники, не признающие ФРГ). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Немецкий суд принял решение освободить из-под стражи гражданку России Виталию Б., которая проходила по делу о заговоре, связанном с движением «Рейхсбюргеры» (сторонники, не признающие ФРГ). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

— Виталия Б. является гражданской супругой главного обвиняемого и предполагаемого лидера группировки — Рейсса. В понедельник она была освобождена, однако остальные восемь обвиняемых остаются под стражей, — говорится в статье.

Суд постановил, что дальнейшее содержание россиянки в следственном изоляторе более не является соразмерным, учитывая, что она уже провела под стражей около трех лет.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщала, что россиянку подозревали в налаживании контактов между лидером заговора и представителями России, однако указаний на поддержку заговорщиков со стороны российских властей представлено не было. Движение «Рейхсбюргеры», отрицающее легитимность современной Германии, оценивалось властями в 2022 году примерно в 23 тысячи человек.

21 мая 2024 года в Германии начался суд над готовившими госпереворот участниками правоэкстремистского движения «Граждане рейха» («Рейхсбюргеры»).