Гражданка России по делу «рейхсбюргеров» вышла из СИЗО после трех лет ареста

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщала, что россиянку подозревали в налаживании контактов между лидером заговора и представителями России, однако указаний на поддержку заговорщиков со стороны российских властей представлено не было. Движение «Рейхсбюргеры», отрицающее легитимность современной Германии, оценивалось властями в 2022 году примерно в 23 тысячи человек.