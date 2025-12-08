Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов

В Волгограде организовали ПВР для жителей поврежденных при атаке БПЛА домов.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 8 дек — РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован в школе Волгограда для жителей двух домов, поврежденных при отражении атаки БПЛА, сообщает мэрия города.

«На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы № 3. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание», — сообщила мэрия в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор области Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали в районе двух домов в Трактрозаводском районе Волгограде, предварительно, пострадавших нет. На место ЧП были направлены пожарные и медики.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше