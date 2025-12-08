В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов

ВОЛГОГРАД, 8 дек — РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован в школе Волгограда для жителей двух домов, поврежденных при отражении атаки БПЛА, сообщает мэрия города.
«На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы № 3. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание», — сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор области Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали в районе двух домов в Трактрозаводском районе Волгограде, предварительно, пострадавших нет. На место ЧП были направлены пожарные и медики.