Житель Приморья стал жертвой мошенников при продаже техники

Житель села Духовское Пограничного округа стал жертвой кибермошенничества. 53-летний ужчина сообщил в полицию, что неизвестные похитили с его банковского счёта 26 310 рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По его словам, он разместил объявление о продаже мобильного телефона на популярной платформе бесплатных объявлений. Почти сразу ему написал «покупатель» через мессенджер и предложил завершить сделку онлайн. Для этого он прислал ссылку, по которой потерпевший ввёл реквизиты своей банковской карты.
«Через некоторое время мужчине пришло смс-сообщение с подтверждением списания денежных средств с его карты на сумму 4300 рублей. Гражданин не подтвердил операцию. Далее, со вклада заявителя, на его банковскую карту злоумышленники перевели денежные средства в сумме 150 000 рублей, откуда успели списать 26 310 рублей.тЗаподозрив мошеннические действия, потерпевший обратился в банк о блокировке своей карты», — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы со штрафом.
Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.