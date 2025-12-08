Высказывания политиков из европейских государств, касающиеся превентивного удара по РФ, свидетельствуют о том, что Европа полностью дискредитировала себя как «актор мировой политики», заявил военный аналитик из Соединённых Штатов, бывший разведчик Скотт Риттер.
Он напомнил, что о превентивном ударе рассуждает глава военного комитета Североатлантического альянса, итальянец Каво Драгоне. Риттер подчеркнул, что такие слова «предвещают политическое самоубийство» Европы.
«Прямо сейчас глава военного комитета НАТО рассуждает о превентивном ударе по России. И вот такой глупости США просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По словам Риттера, ЕС и Британия остались «за бортом переговоров», лишив себя «рационализма и прагматизма, фактически вычеркнув себя из большой политики». Эксперт из США назвал европейцев «идиотами».
«Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу ещё сильнее, пытаясь быть услышанными. Она больше не серьёзный игрок», — заявил он и отметил, что американская сторона не обязана присоединяться к самоубийственному акту европейских стран.
Напомним, у США появилась новая доктрина по национальной безопасности. В ней сказано, что Европе следует самостоятельно заняться обороной. Кроме того, американская сторона заявила, что не поддерживает мнение европейских чиновников, которые имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Ранее американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл, зачем ЕС хочет «запустить ракеты» вглубь РФ. В частности, он заявил, что это отчаяние.