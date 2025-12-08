В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада (“13-я заработная плата”) для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений», — сказано в документе.
Согласно предложению, выплата должна производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета, а критерием для получения является выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий.
«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан», — считает вице-спикер Госдумы.