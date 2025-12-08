На невесту Лепса подали в суд

О предполагаемом романе Григория Лепса с Викторией Кибой стало известно около года назад, когда девушке исполнилось 18 лет. Существенная разница в возрасте между ними вызвала широкое обсуждение в интернете. Молодая избранница артиста нередко сталкивалась с обвинениями в корыстных мотивах, однако она неоднократно подчеркивала, что не испытывает финансовых трудностей и «выросла в тепличных условиях».