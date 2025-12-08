Минпромторг не поддержал введение единого формата цен на весовые продукты в РФ

Минпромторг не поддержал идею ввести единый формат указания цен на весовые товары. Об этом замминистра Роман Чекушов сообщил в ответе председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, пишут «Известия».
В начале ноября Нилов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обязать магазины указывать общий вес товара в одном стандарте — в граммах или килограммах.
Как известно, сейчас в торговых точках стоимость весовых товаров, таких как сыр, фрукты, овощи или конфеты, указывается по разному: где-то за 1 кг, а где-то за 100 г.
«Данная практика приводит к неудобствам для покупателей при сравнении цен, затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам», — отмечается в тексте.
В ответе Чекушов пояснил, что действующее законодательство уже обязывает продавцов предоставлять полную информацию о стоимости, условиях покупки и весе товара. Он напомнил, что правила розничной торговли требуют использовать исправные и сертифицированные средства измерения.
Замминистра также указал, что если цена товара рассчитывается на основе стоимости за единицу веса, в торговом зале должны быть размещены доступные весы, чтобы покупатель мог проверить правильность взвешивания.
По его словам, при использовании таких средств измерения потребитель получает корректные данные и может сравнивать цены внутри одной категории.
В Минпромторге считают, что любые изменения законодательства должны быть подтверждены серьёзными аналитическими, научными и статистическими обоснованиями, показывающими, что проблему нельзя решить другими способами.
Кроме того, Чекушов отметил, что у министерства нет фактических данных или массовых обращений граждан, которые подтверждали бы необходимость дополнительного регулирования в этой сфере.
Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует ввести технологический сбор на электронику.