Россиян обяжут привязать все банковские счета к ИНН

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее», — сказала госпожа Полякова в интервью РБК. Она отметила, что без унифицированного идентификатора клиентов работа новой системы будет затруднена.