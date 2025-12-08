Как в Казахстане улучшают породу казахских тазы

«Сейчас мы в основном оцениваем внешний вид собак и используем эти данные в работе по улучшению породы. С этого года начали учитывать и охотничьи способности тазы. Результаты таких испытаний станут обязательным показателем при разведении. Собаки с низкими оценками не будут включаться в программу улучшения породы», — подчеркнул президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.