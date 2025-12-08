В России вырос интерес к видеокартам для ПК: что произошло

Осенью 2025 года количество проданных видеокарт на Wildberries увеличилось на 124% по сравнению с летом, рассказали в компании Wildberries&Russ. Если сравнивать с осенью 2024 года, рост оказался ещё значительнее — около 400%. Особенно выделился Санкт Петербург: представитель маркетплейса отметил, что там продажи подскочили почти в девять раз.