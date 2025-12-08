В России вырос интерес к видеокартам для ПК: что произошло

Мировой ажиотаж вокруг искусственного интеллекта заметно сказался и на российских компьютерных магазинах — люди начали активно закупать видеокарты «про запас», опасаясь дальнейшего роста цен. Об этом «Известиям» сообщили представители крупных ритейлеров и онлайн площадок.
Осенью 2025 года количество проданных видеокарт на Wildberries увеличилось на 124% по сравнению с летом, рассказали в компании Wildberries&Russ. Если сравнивать с осенью 2024 года, рост оказался ещё значительнее — около 400%. Особенно выделился Санкт Петербург: представитель маркетплейса отметил, что там продажи подскочили почти в девять раз.
«Продажи видеокарт на Wildberries в Санкт-Петербурге этой осенью показывают рекордную динамику. По сравнению с прошлым годом рост оборота превысил 800%, выше общероссийских показателей. Средний чек на видеокарту в Петербурге с прошлого года вырос на 21%», — пояснил представитель маркетплейса.
В группе «М. Видео Эльдорадо» также отметили всплеск интереса к видеокартам — осенью по сравнению с летом продажи выросли на 20%. За девять месяцев 2025 года прирост достиг 60%.
По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, причиной такого спроса является то, что видеокарты содержат мощные чипы, необходимые для работы нейросетей. Именно эти чипы обеспечивают вычисления, на которых строятся современные системы искусственного интеллекта.
