Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 декабря 2025

Небольшой снег и −13 градусов ожидается в Иркутске 8 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 8 декабря 2025 года обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра остановится на отметке −11…-13 градусов, ночью похолодает до −15…-17. Ветер юго-восточный 3−8 м/с с переходом на северо-западный 7−12 м/с.

Погода в Иркутске 8 декабря 2025.

— Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −15…-20, при прояснении −25…-30, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье днем ожидается −11…-16, при облачной погоде −21…-26, в Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и Катангском районах ночью −31…-36, местами −41…-46, днем −21…-26, местами −31…-36. Вот что обещает погода в Иркутске 8 декабря 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Ольхоне штормовой ветер нарушает работу паромной переправы.