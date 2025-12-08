Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 декабря 2025

Погода в Иркутске 8 декабря 2025 года обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра остановится на отметке −11…-13 градусов, ночью похолодает до −15…-17. Ветер юго-восточный 3−8 м/с с переходом на северо-западный 7−12 м/с.