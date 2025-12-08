Суд в Москве начнёт процесс по иску Бони к невесте Лепса

16 декабря Верховный суд РФ вернется к рассмотрению дела Ларисы Долиной. На прошлой неделе кассация подтвердила решения предыдущих судов: признать сделку по продаже квартиры недействительной из-за мошенничества и вернуть жилье певице. Покупательнице Полине Лурье при этом не вернули уплаченные средства, так как суд не счел возможным применить в данном случае двустороннюю реституцию.