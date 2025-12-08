Суд в Москве начнёт процесс по иску Бони к невесте Лепса

Кузьминский суд Москвы в понедельник начнет слушания по иску о защите чести и достоинства, которое блогер Виктория Боня подала против Авроры Кибе — невесты Григория Лепса.
«Суд проведет беседу по иску», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Суд примет к производству иск о защите нематериальных благ — чести, достоинства и деловой репутации.
Подробности требований истца, включая сумму, в опубликованных материалах пока отсутствуют.
16 декабря Верховный суд РФ вернется к рассмотрению дела Ларисы Долиной. На прошлой неделе кассация подтвердила решения предыдущих судов: признать сделку по продаже квартиры недействительной из-за мошенничества и вернуть жилье певице. Покупательнице Полине Лурье при этом не вернули уплаченные средства, так как суд не счел возможным применить в данном случае двустороннюю реституцию.