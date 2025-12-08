Прямой авиарейс свяжет Владивосток с «азиатским Лас-Вегасом»

Новый прямой авиарейс между Владивостоком и Макао намечен к открытию 19 декабря, его выполнение на самолётах Airbus A320 заявила авиакомпания Cambodia Airways.
В сообщении воздушной гавани Приморья подчёркивается, что маршрут предназначен для прямого перелёта между международным аэропортом Владивосток и международным аэропортом Макао и ориентирован в первую очередь на туристический поток.
В публикации отмечается, что в зимнем сезоне перевозчик планирует выполнять полёты трижды в неделю, однако конкретные дни выполнения и точное расписание в системах бронирования пока не отражаются. Известно, что рейсы должны выполняться на среднемагистральных самолётах Airbus A320 под кодом Cambodia Airways.
Макао — специальный административный район КНР и один из крупнейших центров игорного бизнеса и развлечений в Азии, из-за чего город часто называют «азиатским Лас‑Вегасом». Исторический центр Макао внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дополнительно подчёркивается, что улетевшие в Макао пассажиры получат возможность за сравнительно короткое время добираться до Гонконга, Шэньчжэня и Чжухая по существующим транспортным маршрутам в дельте Жемчужной реки.
На момент публикации прямое сообщение российских авиакомпаний из Владивостока в Гонконг и Макао отсутствует, и объявленное направление с участием Cambodia Airways можно рассматривать как новый маршрут для жителей Приморского края.