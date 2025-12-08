В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет за покупку жилья в 2,5 раза

Размер налогового вычета при покупке жилья устарел и требует увеличения в 2,5 раза. Об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов агентству ТАСС.
Как известно, в настоящее время максимальный размер имущественного налогового вычета при покупке или строительстве жилья составляет 2 миллиона рублей, а при уплате процентов по ипотеке — 3 миллиона рублей. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть налоги в размере 260 тысяч рублей за покупку или строительство и 390 тысяч рублей за проценты по ипотеке.
Миронов отметил, что эти нормы не соответствуют современным экономическим условиям, так как размер вычета был установлен 10 лет назад.
«Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — заявил лидер фракции.
Ранее в Госдуме предложили кардинально изменить условия семейной ипотеки. В частности, депутаты хотят распространить действие кредитования на вторичный рынок жилья.