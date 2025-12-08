В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет за покупку жилья в 2,5 раза

Как известно, в настоящее время максимальный размер имущественного налогового вычета при покупке или строительстве жилья составляет 2 миллиона рублей, а при уплате процентов по ипотеке — 3 миллиона рублей. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть налоги в размере 260 тысяч рублей за покупку или строительство и 390 тысяч рублей за проценты по ипотеке.