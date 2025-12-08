Ричмонд
Горят объекты ВСУ: под Киевом, Харьковом и в Днепропетровске гремят взрывы

Серии взрывов гремят на Украине в ночь на понедельник, одна из них раздалась в Фастове, где украинские войска наладили маршрут подвоза.

Источник: Аргументы и факты

Серии взрывов гремят на территории Украины в ночь на понедельник, следует из сообщений украинских средств массовой информации. Взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.

По данным телеканала «Общественное», в Харьковской области прогремела серия взрывов, это произошло в Чугуевском районе.

«Серия взрывов в Чугуевском районе», — рассказали украинские журналисты.

В следующем материале телеканала сказано, что взрыв прогремел в Чернигове.

Украинский «24-й канал» информирует о взрывах в городе Фастов в Киевской области, Днепропетровске, городе Ахтырка Сумской области и в подконтрольном украинской стороне городе Запорожье.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на Украине звучит воздушная тревога. В частности, сирены включены в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в Запорожье.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области Вооружённые силы Украины потеряли один из последних нормальных маршрутов подвоз. Он рассказал, что железнодорожный вокзал в Фастове полностью разрушен.

