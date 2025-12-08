Деньги студентки вернулись: прокуратура Приморья взыскала 400 тысяч рублей с «дропперов»

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установлено, что деньги потерпевшей поступили на счета 22-летнего жителя г. Москвы, а также 40-летнего жителя г. Миасса Челябинской области. Прокурор обратился в суды с исками о взыскании с владельцев банковских счетов сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении.