Деньги студентки вернулись: прокуратура Приморья взыскала 400 тысяч рублей с «дропперов»

Уссурийская городская прокуратура по обращению 20-летней местной жительницы провела проверку по факту хищения денежных средств. Установлено, что в феврале 2025 года студентка, под влиянием обмана со стороны мошенников, перевела 377 тысяч рублей на счета злоумышленников под предлогом «сохранения средств на безопасных счетах», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установлено, что деньги потерпевшей поступили на счета 22-летнего жителя г. Москвы, а также 40-летнего жителя г. Миасса Челябинской области. Прокурор обратился в суды с исками о взыскании с владельцев банковских счетов сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении.
Суды удовлетворили требования в полном объеме, обязав ответчиков вернуть более 400 тысяч рублей. Контроль за исполнением решений находится на особом учете в прокуратуре.
Напомним, за девять месяцев 2025 года в Приморье было зарегистрировано более 4400 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, каждое пятое — против пенсионеров.