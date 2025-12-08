ЦБ анонсировал новые меры финансовой безопасности: банки обяжут привязывать счета к ИНН

Банки в ближайшем будущем будут обязаны привязывать ИНН клиентов не только к новым, но и к уже открытым счетам. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова в интервью РБК. Такая мера необходима для внедрения системы «Антидроп», запуск которой планируется в 2027 году.
«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счёта, то мы такое требование введём — и при открытии нового счёта, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — цитирует РБК комментарий Поляковой.
Кроме того, подключение банков к платформе «Антидроп» будет обязательным. Однако сами кредитные организации смогут самостоятельно оценивать уровень риска клиентов, внесённых в базу системы. Уточняется, что банки смогут принимать решения исходя из собственной оценки.
Полякова подчеркнула, что для идентификации клиентов в новой системе выбрали ИНН, поскольку банки давно привыкли работать с этим показателем и подтвердили его удобство в проведённых опросах.
Напомним, с 1 января в паспорт можно будет добавить новый цифровой идентификатор. Граждане России по своему желанию смогут получить в паспорте специальную отметку. Это будет номер из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), предназначенный для быстрого и безопасного подтверждения личности при получении госуслуг.