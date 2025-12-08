В Ангарске запустят резервный котел после снижения температуры в квартирах

— Аварийные бригады приступили к запуску резервного котла. Тепло в домах должно вернуться к нормативным значениям к полуночи. Следующий этап — ввод в работу еще двух котлов до вторника, чтобы обеспечить тепло перед приходом похолодания, — сообщает глава региона.