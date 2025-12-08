В Ангарске запустят резервный котел после снижения температуры в квартирах

В Ангарске произошла нештатная ситуация, из-за которой для ремонта отключили один котел. Это привело к снижению температуры в системе отопления 1546 многоквартирных домов. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.
Для оперативного решения проблемы на место выехал министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин. Он вместе с мэром города Сергеем Петровым провел заседание комиссии по ЧС.
— Аварийные бригады приступили к запуску резервного котла. Тепло в домах должно вернуться к нормативным значениям к полуночи. Следующий этап — ввод в работу еще двух котлов до вторника, чтобы обеспечить тепло перед приходом похолодания, — сообщает глава региона.
Все аварийные службы работают в усиленном режиме. Специалисты управления образования контролируют температуру в школах, детских садах и учреждениях допобразования.
Итоговые решения по ситуации будут приняты в понедельник. Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что это первая подобная авария на основном источнике теплоснабжения Ангарска за последние годы. На ТЭЦ-9 есть необходимый запас топлива.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске введен режим повышенной готовности.