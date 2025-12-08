Определены самые дорогие салаты на Новый год

Салат «Мимоза» расположился на втором месте, при этом он вдвое дешевле «Оливье» — 295 рублей. Для его приготовления понадобится 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза.