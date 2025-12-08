Трамп сообщил, что разочарован Зеленским из-за проекта мирной сделки

Президент США Дональд Трамп прокомментировал затягивание киевским главарем Владимиром Зеленским мирной сделки. Американский глава заявил, что разочарован киевскими властями, потому что те не ознакомились с проектом мирной сделки. «Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал американский лидер журналистам в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди. При этом президент США отметил, что окружение киевского главаря отреагировало на американскую инициативу с одобрением.