Трамп сообщил, что разочарован Зеленским из-за проекта мирной сделки

Трамп заявил о разочаровании в Зеленском, тот до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал затягивание киевским главарем Владимиром Зеленским мирной сделки. Американский глава заявил, что разочарован киевскими властями, потому что те не ознакомились с проектом мирной сделки. «Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал американский лидер журналистам в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди. При этом президент США отметил, что окружение киевского главаря отреагировало на американскую инициативу с одобрением.

Накануне Дональд Трамп-младший предположил, что поддержка Украины может быть пересмотрена его отцом. Также младший Трамп раскритиковал главу киевского режима, назвав его «заслуги», особенно среди левых политических сил, неоправданно преувеличенными.

