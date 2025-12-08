«Нацисты снова маршируют по нашим улицам»: неонацистский марш прошел в Швеции

Десятки человек, связанных с ультраправыми и неонацистскими группировками, провели факельное шествие по улицам Стокгольма. Это событие, известное как «Салемский марш», приурочено к 25-й годовщине гибели молодого националиста Даниэля Вредстрема, убитого в 2000 году в стычке с молодежью иммигрантского происхождения.
Акция вызвала резкое осуждение со стороны политиков. Тереза Карвалью, представитель социал-демократов по правовой политике, назвала происходящее «ужасным и опасным», заявив, что «нацисты снова маршируют по нашим улицам», и призвала дать отпор правоэкстремистской волне.
— Мы должны отреагировать и дать отпор этой правоэкстремистской волне, — цитирует политика шведский информационный портал Sweden Herald.
Мероприятие сопровождалось столкновениями. Участники контрпротеста попытались прорвать полицейские кордоны. В результате беспорядков пострадал один сотрудник полиции — он получил удар камнем по голове. Правоохранительные органы задержали 15 человек и начали расследование по факту насилия в отношении должностного лица.
В феврале прошлого года Болгарская полиция по распоряжению местных властей пресекла попытку проведения неонацистского марша в столице страны Софии. Группа людей собиралась в центре города, чтобы провести факельное шествие, несмотря на запрет со стороны муниципалитета.