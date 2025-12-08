«Нацисты снова маршируют по нашим улицам»: неонацистский марш прошел в Швеции

Десятки человек, связанных с ультраправыми и неонацистскими группировками, провели факельное шествие по улицам Стокгольма. Это событие, известное как «Салемский марш», приурочено к 25-й годовщине гибели молодого националиста Даниэля Вредстрема, убитого в 2000 году в стычке с молодежью иммигрантского происхождения.