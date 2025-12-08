Ричмонд
Россиянам проиндексируют страховые пенсии с 1 января

Страховые пенсии граждан РФ будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года. На эти цели направят почти 12 трлн рублей, подчеркнул доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Индексацию проведут раньше запланированного срока.

«Страховая пенсия будет проиндексирована с 1 января на 7,6%. Повышение страховых выплат коснется более 38 млн человек, а на финансовое обеспечение расходов будет направлено в следующем году практически 12 трлн рублей», — завил собеседник РИА Новости.

По словам Балынина, индексацию проведут раньше запланированного срока: не с 1 февраля, как предполагалось изначально, а с 1 января. Размер повышения превысит прогнозируемый уровень инфляции. Индексация страховых пенсий по старости коснется как неработающих, так и работающих получателей.

О том, что некоторые пенсионеры в РФ получат две пенсии в декабре URA.RU рассказывало ранее. Такая практика в стране сложилась из-за совпадения дней выплат с выходными и праздничными днями в новом году. 2026-й будет богат на индексации, пообещали россиянам.