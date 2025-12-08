Ричмонд
В Приморье браконьер попался на вырубке пихты на 1,5 миллиона

Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 67 кубометров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Приморья полиция пресекла масштабную незаконную вырубку ценного леса. В Таежном участковом лесничестве неизвестные варварски спилили десятки пихт, причинив государству колоссальный ущерб. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Сигнал о преступлении поступил в дежурную часть дальнереченской полиции. На место выехала оперативная группа, которая обнаружила печальную картину: вместо стройных хвойных деревьев — лишь пни и горы ветвей. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 67 кубометров. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный экологии и государственной казне, превысил 1,3 миллиона рублей, что позволяет квалифицировать деяние как особо крупное.

В ходе срочных оперативных мероприятий стражам порядка удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, который был задержан. Следователи уже завели уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

Расследование уголовного дела сейчас в самом разгаре. Специалисты выясняют все детали произошедшего.

