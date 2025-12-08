Киты возвращаются: морских гигантов снова заметили в акватории Владивостока

Жители Владивостока вновь стали свидетелями редкого зрелища — в Амурском заливе, прямо напротив бухты Фёдорова, были замечены киты.
Очевидцы сообщают, что морских млекопитающих можно было наблюдать всего в нескольких сотнях метров от суши. В социальных сетях уже появились фото и видео, запечатлевшие это событие.
ИА PrimaMedia запросило комментарий у специалистов.
Напомним, что недавно моряки во Владивостоке сняли на видео редкие кадры — кит вплотную приблизился к их судну в районе Эгершельда. Роликом с морским гигантом, проплывающим всего в нескольких метрах от корабля, поделились в соцсетях, видео вызвало бурную реакцию пользователей.