Киты возвращаются: морских гигантов снова заметили в акватории Владивостока

Морские млекопитающие были очень близко к берегу.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители Владивостока вновь стали свидетелями редкого зрелища — в Амурском заливе, прямо напротив бухты Фёдорова, были замечены киты.

Очевидцы сообщают, что морских млекопитающих можно было наблюдать всего в нескольких сотнях метров от суши. В социальных сетях уже появились фото и видео, запечатлевшие это событие.

ИА PrimaMedia запросило комментарий у специалистов.

Напомним, что недавно моряки во Владивостоке сняли на видео редкие кадры — кит вплотную приблизился к их судну в районе Эгершельда. Роликом с морским гигантом, проплывающим всего в нескольких метрах от корабля, поделились в соцсетях, видео вызвало бурную реакцию пользователей.