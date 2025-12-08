Киты возвращаются: морских гигантов снова заметили в акватории Владивостока

Напомним, что недавно моряки во Владивостоке сняли на видео редкие кадры — кит вплотную приблизился к их судну в районе Эгершельда. Роликом с морским гигантом, проплывающим всего в нескольких метрах от корабля, поделились в соцсетях, видео вызвало бурную реакцию пользователей.