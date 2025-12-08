У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

В ночь на 8 декабря в акватории Тихого океана возле северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семёнова.
«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло ночью 8 декабря. Его эпицентр располагался в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 63 километров», — заявила Семёнова.
Она отметила, что жители Парамушира могли ощутить землетрясение силой до 4 баллов. Также уточнила, что угрозы цунами не было и сигнал тревоги не объявлялся.
Ранее в Сочи в поселке Лазаревское произошло землетрясение магнитудой 4,1. Его эпицентр с координатами 43.85° с.ш., 39.35° в.д. находился на глубине 10 км. Тогда местные жители услышали глухой удар и почувствовали вибрацию.