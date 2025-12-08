Хегсет скрылся от журналистов после вопроса о наземных ударах по Венесуэле

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет ушёл от журналистов после вопроса о начале наземных ударов по территории Венесуэлы, его спросили о том, «как близко находится Вашингтон» к этим ударам.
Шеф Пентагона не ответил, развернулся и ушёл от представителей средств массовой информации. Они повторили вопрос, но Хегсет проигнорировал его.
Выступление Хегсета состоялось в американской столице на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
В ходе этой же встречи Хегсет назвал себя «непослушным ребёнком Трампа». Высказывание прозвучало на фоне скандала с перепиской в мессенджере Signal. Напомним, речь идёт о докладе генинспектора Пентагона, где сказано, что руководитель ведомства нарушил предписания и «подверг опасности военных США, отправляя секретные сведения о боевых действиях в Йемене».
Хегсету задали вопрос о «списке непослушных детей» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он прозвучал с отсылкой на «непослушных детей Санта-Клауса» в преддверии католического Рождества.
Напомним, Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа.
Ранее Трамп заявил, что американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».