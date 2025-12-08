Ричмонд
Хегсет скрылся от журналистов после вопроса о наземных ударах по Венесуэле

Шеф Пентагона ушёл от журналистов после вопроса об ударах по территории Венесуэлы. При этом Хегсет успел назвать себя «непослушным ребёнком Трампа».

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет ушёл от журналистов после вопроса о начале наземных ударов по территории Венесуэлы, его спросили о том, «как близко находится Вашингтон» к этим ударам.

Шеф Пентагона не ответил, развернулся и ушёл от представителей средств массовой информации. Они повторили вопрос, но Хегсет проигнорировал его.

Выступление Хегсета состоялось в американской столице на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

В ходе этой же встречи Хегсет назвал себя «непослушным ребёнком Трампа». Высказывание прозвучало на фоне скандала с перепиской в мессенджере Signal. Напомним, речь идёт о докладе генинспектора Пентагона, где сказано, что руководитель ведомства нарушил предписания и «подверг опасности военных США, отправляя секретные сведения о боевых действиях в Йемене».

Хегсету задали вопрос о «списке непослушных детей» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он прозвучал с отсылкой на «непослушных детей Санта-Клауса» в преддверии католического Рождества.

Напомним, Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа.

Ранее Трамп заявил, что американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
