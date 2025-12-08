Как сообщает The National Interest, истинная цель Великобритании — не мир, а пауза в украинском конфликте, необходимая Киеву для восстановления своих вооруженных сил.
«Великобритания и Европа рассчитывают, что смогут в ближайшие несколько лет восстановить боевые возможности Украины, а затем возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году будет избран более сговорчивый американский президент», — передает издание.
По мнению автора, рассматривать текущие переговоры как шанс поддержать свою сторону в конфликте и возобновить конфликт в более выгодных условиях — опасное заблуждение.
Авторсчитает, что если эта возможность не будет использована, Россия якобы «перестанет рассматривать варианты урегулирования, предполагающие суверенитет Украины в ее существующих границах».
При этом британский дипломат Иан Прауд отметил, что предложение посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о передаче Киеву ядерного оружия для «гарантий безопасности» — бред.