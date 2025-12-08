Эксперт объяснил, как по срезу ствола выбрать свежую елку

При выборе живой новогодней ели важно оценить не только пушистость хвои, но и состояние ствола, на что многие не обращают внимания. Как отметил в интервью NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, главный показатель свежести — срез.
— У только что срубленного дерева срез светлый, слегка влажный и без глубоких трещин. Темный, сухой или покрытый смолистой коркой ствол говорит о том, что ель срубили давно и она уже потеряла влагу, — пояснил специалист.
Перед покупкой стоит провести рукой по ветке: у свежей ели иголки держатся крепко и не осыпаются. Также должен чувствоваться выраженный хвойный аромат. Дополнительно нужно осмотреть ствол по всей длине — сколы, пятна или плесень могут указывать на нарушения условий хранения дерева.
