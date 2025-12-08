Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, как по срезу ствола выбрать свежую елку

Эксперт ЖКХ Бондарь: У свежесрубленной елки срез ствола светлый.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

При выборе живой новогодней ели важно оценить не только пушистость хвои, но и состояние ствола, на что многие не обращают внимания. Как отметил в интервью NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, главный показатель свежести — срез.

— У только что срубленного дерева срез светлый, слегка влажный и без глубоких трещин. Темный, сухой или покрытый смолистой коркой ствол говорит о том, что ель срубили давно и она уже потеряла влагу, — пояснил специалист.

Перед покупкой стоит провести рукой по ветке: у свежей ели иголки держатся крепко и не осыпаются. Также должен чувствоваться выраженный хвойный аромат. Дополнительно нужно осмотреть ствол по всей длине — сколы, пятна или плесень могут указывать на нарушения условий хранения дерева.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Ольхоне штормовой ветер нарушает работу паромной переправы.