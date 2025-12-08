Роспотребнадзор сообщил о запуске горячей линии по выбору новогодних подарков

Для того чтобы помочь россиянам выбрать безопасные и качественные детские товары, а также определиться с новогодними подарками, Роспотребнадзор откроет специальную горячую линию. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков», — сообщается на официальном сайте ведомства.
Специалисты готовы консультировать россиян по безопасности и качеству детской продукции, включая одежду, обувь, игрушки, новогодние наборы и детское питание.
РИА Новости также сообщили, что Единый консультационный центр Роспотребнадзора перейдёт на круглосуточный режим работы. Обратиться туда можно по бесплатному номеру 8 800 555 49 43.
