Диетолог рассказала, почему не стоит пропускать завтрак по утрам

Завтрак помогает восстановить организм после ночного сна, запустить метаболизм и настроить биологические часы. Если еда утром не поступает, соляная кислота, которая вырабатывается за время ночного сна, начинает воздействовать на слизистую оболочку. В итоге могут появиться резь, изжога, боли и другие неприятные ощущения. Об этом рассказала Life.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.