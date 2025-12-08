Под Новосибирском медики требуют вернуть зарплаты

Медики Искитимской ЦРБ направили коллективную жалобу губернатору и в областную прокуратуру, заявив о снижении зарплат, ухудшении условий труда и проблемах с обеспечением больницы. По данным паблика «Наш Город Искитим», под обращением поставили подписи свыше ста сотрудников учреждения.
В письме отмечается, что сокращение выплат и перебои с лекарствами отражаются не только на качестве медпомощи, но и на репутации больницы.
Работники сообщают о снижении окладов и стимулирующих выплат без их согласия, задержках отпускных, нехватке расходных материалов и проблемах с оборудованием. Медики просят провести проверку и вернуть прежний уровень оплаты труда.