Трамп выразил сожаление тем, что Зеленский не изучил мирный план Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании действиями украинского лидера Владимира Зеленского относительно предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования конфликта. Об этом он сообщил, выступая на церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
— Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение, — цитирует американского лидера ТАСС.
По словам Трампа, команда, окружающая Зеленского, была весьма довольна тем проектом мирного соглашения, который подготовила американская администрация.
3 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства не отверг мирный план США. По его словам, состоялся прямой обмен мнениями по этому вопросу, в ходе которого что-то было принято, а что-то посчитали неприемлемым.
Европейский союз (ЕС) предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. Его в воскресенье, 23 ноября, опубликовали в The Telegraph. В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО (при согласии всех членов), создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США, возврат Россией «перемещенных» украинских детей.