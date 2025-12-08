Трамп выразил сожаление тем, что Зеленский не изучил мирный план Вашингтона

Европейский союз (ЕС) предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. Его в воскресенье, 23 ноября, опубликовали в The Telegraph. В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО (при согласии всех членов), создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США, возврат Россией «перемещенных» украинских детей.