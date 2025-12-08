Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит

«Зачастую достаточно подтвердить заявку с помощью кода, полученного по СМС на мобильный телефон. Этим активно пользуются мошенники, которые незаконным путем берут кредит на имя ничего не подозревающих граждан. Теперь, если человек пострадает от мошенников и будет возбуждено уголовное дело, то банк будет обязан аннулировать кредитные обязательства такого гражданина», — объяснил Хаминский.